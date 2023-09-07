Рош ха-Шана 2023: когда и как встречают веселый еврейский новый год?

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Радостный праздник Рош ха-Шана скоро будет встречать весь иудейский мир. Расскажем, какого числа Рош ха-Шана в 2023 году, о его традициях, что можно и что нельзя делать и что едят на еврейский новый год.

Иудейский мир готовится отмечать один из важнейших праздников – Рош ха-Шана. Зачастую Рош ха-Шана называют еврейским новым годом, но это не совсем так – формальная смена лет не имеет здесь основополагающего значения, гораздо важнее многообразный символический подтекст. С одной стороны, Рош ха-Шана – это время празднования и радости воссоединения с Всевышним, а с другой – подведения итогов, осмысления неверных решений и исправления ошибок.

Когда начнется Рош ха-Шана в 2023 году?

В 2023 году празднование Рош ха-Шана начнется вечером 15 сентября и продлится до вечера 17 сентября. Согласно еврейскому летоисчислению, в этот день уходит 5783 и наступает 5784 год.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рош ха-Шана – что это за праздник?

Согласно традиции, Рош ха-Шана – голова года – приходится на шестой и последний день творения мира, когда был создан первый человек.

В этот же день Адам согрешил, раскаялся и был прощен Всевышним. И, как первый человек был прощен в день первого тишрея, так и его потомки, каждый год, вставая перед судом Всевышнего, получают возможность стереть свои прегрешения и начать все сначала.

При этом цель божественного суда – не наказать, а дать возможность исправиться, уточнить путь совершенствования человека. В таком контексте изгнание Адама и Евы из рая было не наказанием, а созданием новых условий для исправления.

Этот сюжет повторяется в истории про золотого тельца. Именно в Рош ха-Шана евреи, не дождавшись возвращения Моисея, сотворили себе идола. И в этот же день они раскаялись в содеянном. За этим последовало десять «дней трепета», и только в Йом Кипур от Всевышнего было даровано прощение.

Мария Новоселова/

Традиции праздника

В дни празднования Рош ха-Шана принято проводить время с семьей и близкими в размышлениях над своими праведными и греховными поступками. Соответственно, любая работа, кроме внутренней работы по самосовершенствованию, запрещена.

В Талмуде говорится о том, что в Рош ха-Шана Всевышний открывает три Книги – праведников, грешников и среднюю книгу, в которую вписаны имена большинства.

Праведников Творец сразу записывает в Книгу жизни, заверяя решение печатью.

Грешникам выносится смертный приговор, который также опечатывается.

«Обычные люди» десять дней находятся в подвешенном состоянии до Йом-Кипура. За это время они должны доказать, что достойны жизни в новом году.

Облегчить участь грешника в судный день могут предшествующие тшува (раскаяние), тфила (молитва) и цдака (благотворительность).

Перед наступлением Рош ха-Шана в синагогах начинается чтение молитв и литургических поэм, просящих о «божественном прощении» – слихот. Главный смысл чтения слихот – помочь человеку разобраться в себе, проследить истинный смысл происхождения ошибок и раскаяться в грехах, чтобы прийти к Рош ха-Шана с наименьшим грузом грехов.

В месяц элуль, предшествующий Рош ха-Шана раввины рекомендуют учить книгу «Как вернуть утерянное», автор которой – великий мудрец Торы и человек большой святости рабейну Йона – также повествует о необходимости раскаяния.

При этом непосредственно в дни Рош ха-Шана не просят о прощении грехов, не исповедаются, так как это время полного единения человека со Всевышним.

Также перед праздником принято посвящать время благотворительности. При этом желательно умножить привычный размер пожертвований в три раза. Похвальным считается дарить нуждающимся продукты для праздничной трапезы.

Утром перед праздником в синагогах проводится церемония освобождения от обетов «Атарат недарим», предполагающая прощение за невыполненные обязательства.

Главная заповедь Рош ха-Шана – трубление в шофар. Традиционно в синагогах в течение утренней молитвы Шахарит трубят сто раз. В 2023 году на территории РФ шофар прозвучит 17 сентября в 12.00 мск.

В Торе упоминается два вида трубления.

«Тки’а гдола», или «большое трубление», звуки которого напоминают о том, что Рош ха-Шана – время коронации Всевышнего. Это день, когда было завешено сотворение мира, венцом которого стал человек. Именно он должен был короновать Всевышнего своим царем.

Короткие звуки шофара символизируют мольбу человека о прощении и плач раскаяния.

После возвращения из синагоги наступает время зажжения свечей и трапезы. Церемония зажжения праздничных свечей проходит непосредственно перед началом трапезы, однако если первый день Рош а-Шана приходится на субботу, то свечи следует зажечь до наступления праздничного дня. Во второй день празднования свечи зажигают после выхода звезд. Зажжение свечей предваряют слова благословения.

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Что едят в Рош ха-Шана?

Рош ха-Шана – это не только день суда, но и праздник, скрепляющий союз человека и Всевышнего. Праздничный стол на Рош ха-Шана изобилует различными яствами, каждое из которых несет глубокий символический смысл.

Так, в книге пророка Нехемии говорится о том, что в этот праздник нужно «есть жирное» и «пить сладкое». То есть на столе обязательно присутствует мясо, например, голова барашка, напоминающая жертву Авраама, когда он был готов по требованию Всевышнего принести в жертву сына. Однако Творец, испытав его покорность и веру, повелел принести в жертву барашка.

Также на стол обязательно ставится символ удачного года – круглый сдобный хлеб – хала. Кроме того, на праздничном столе можно увидеть множество блюд-благословений, например:

рыбьи головы, «чтобы быть головой, а не хвостом»,

кружки моркови для привлечения благосостояния,

плоды граната. Считается, что этот плод имеет ровно 613 зернышек по числу заповедей в иудаизме.

В этот день запрещено есть орехи, так как слово «орех» на иврите ассоциируется с грехом, а также любую горькую пищу, чтобы новый год не омрачали горькие события.

Пожелания

С начала месяца элуля (предшествует тишрею, на который приходится Рош ха-Шана) до кануна Йом-Кипура принято желать «доброй записи в Книгу жизни и утверждения ее печатью», а также «доброго и сладкого года».