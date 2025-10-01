В Железноводске снова вскрыли копилку желаний

Копилка пожертвований гостей Железноводска за полгода собрала более 150 тысяч рублей – купюрами и монетами ее наполнили туристы, рассказал глава Железноводска Евгений Бакулин.

Легендарная копилка ставропольского Железноводска "Курортный рубль" уже второй раз за год собрала более 150 тыс рублей, сообщил сегодня глава курортного города Евгений Бакулин.

"За такой короткий срок копилка полностью заполнена. Были купюры и монеты, а еще иностранная валюта. Итого мы собрали 151 326 рублей"

- Евгений Бакулин

Арт-объект был установлен у Славянского источника год назад, он неизменно привлекает внимание гостей города. В первый раз копилку вскрыли в июне во время исторической реконструкции "История курортного романа. Герой и время", и нашли в ней более 165 тыс рублей, передает портал "Это Кавказ".

Собранные средства будут направлены на благотворительность, сообщил тогда градоначальник.