Вестник Кавказа

Фестиваль "Наука 0+" стартует в Казахстане завтра

Фестиваль "Наука 0+" стартует в Казахстане завтра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Алматы в эти выходные пройдет международный научный фестиваль "Наука 0+". Мероприятие состоится в рамках Открытой недели науки БРИКС.

Международный научный фестиваль "Наука 0+" будет проходить завтра и послезавтра в Алматы, рассказали организаторы.

Масштабное событие устраивается в рамках Открытой недели науки БРИКС+. Его организаторы – Минобрнауки России, МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке РАН и Академии наук Казахстана. Основной площадкой фестиваля "Наука 0+" станет инновационный центр Farabi Hub Казахского национального университета имени аль-Фараби (КазНУ).

"Фестиваль объединит ведущих ученых России и Казахстана, (...) популяризаторов науки и всех, кто стремится глубже понять устройство мира и современных технологий"

– организаторы

В программу фестиваля войдут лекции, которые прочтут ведущие ученые, научные шоу, посвященные природе энергии и веществ. Подготовлены интерактивные просветительские выставки, состоятся интеллектуальные состязания и интересные мастер-классы. Запланированы также показы научно-популярного кино.

 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1190 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.