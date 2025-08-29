Фестиваль "Наука 0+" стартует в Казахстане завтра

В Алматы в эти выходные пройдет международный научный фестиваль "Наука 0+". Мероприятие состоится в рамках Открытой недели науки БРИКС.

Международный научный фестиваль "Наука 0+" будет проходить завтра и послезавтра в Алматы, рассказали организаторы.

Масштабное событие устраивается в рамках Открытой недели науки БРИКС+. Его организаторы – Минобрнауки России, МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке РАН и Академии наук Казахстана. Основной площадкой фестиваля "Наука 0+" станет инновационный центр Farabi Hub Казахского национального университета имени аль-Фараби (КазНУ).

"Фестиваль объединит ведущих ученых России и Казахстана, (...) популяризаторов науки и всех, кто стремится глубже понять устройство мира и современных технологий"

– организаторы

В программу фестиваля войдут лекции, которые прочтут ведущие ученые, научные шоу, посвященные природе энергии и веществ. Подготовлены интерактивные просветительские выставки, состоятся интеллектуальные состязания и интересные мастер-классы. Запланированы также показы научно-популярного кино.