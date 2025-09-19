Президент Азербайджана поделился публикацией в связи с днем памяти Гейдара Алиева

22 года назад не стало общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поделились публикациями в связи с этой датой.

12 декабря 2025 года исполняется 22 года со дня кончины общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал публикацию на официальной странице в соцсети в связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева.

В публикации говорится: "12 декабря — День памяти Общенационального Лидера Гейдара Алиева".

Также по случаю дня памяти общенационального лидера азербайджанского народа публикацией поделилась первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Надпись на фото гласит: "Великий Гейдар Алиев. Помним, любим, чтим."