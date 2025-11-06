Тбилиси проиграл в ЕСПЧ по делу о протестах 2019 года

Грузия проиграла дело в Европейском суде по правам человека о разгоне акций протеста летом 2019 года, теперь власти должны выплатить пострадавшим крупную компенсацию.

Грузинские власти проиграли дело в ЕСПЧ по разгону манифестаций 20-21 июня 2019 года, пишут грузинские СМИ.

Напомним, тогда, летом 2019 года, митинги в Тбилиси были разожжены радикальной оппозицией из-за посещения российским депутатом Сергеем Гавриловым парламента Грузии.

Как сообщили в ЕСПЧ, в ходе разгона манифестаций в участников было выпущено около 800 резиновых пуль.

Суд постановил, что способ разгона акций был неоправданно жесток, процесс происходил с применением грубой силы. При этом само решение правительства разогнать митинги названо оправданным, так как протестующие хотели штурмовать здание парламента.

Теперь власти Грузии обязаны выплатить пострадавшим 646 тыс евро в качестве материальной и нематериальной компенсации, а также 38,4 тыс евро за судебные расходы.