Вестник Кавказа

Протесты в Грузии: в Тбилиси задержан один человек

Протесты в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В четверг вечером протестующие в грузинской столице вновь вышли на улицы и собирались перекрыть проспект Руставели. Полиция пресекла попытку, задержан один человек.

В Тбилиси 6 ноября участники акции протеста попытались перекрыть автомобильное движение на проспекте Руставели, в дело вмешалась полиция.

По данным Sputnik Грузия, правоохранители помешали протестующим перекрыть проспект Руставели, движение на дороге свободное. В рамках акции был задержан один человек за неподчинение требованиям сотрудников полиции.

390 просмотров

