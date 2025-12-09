Вестник Кавказа

Азербайджан и Ирак могут упростить визовый режим между странами

Азербайджанские дипломаты провели встречу с иракскими коллегами в Багдаде, в ходе которой в том числе обсуждались вопросы упрощения визового режима для граждан двух стран и защиты их прав и свобод.

В столице Ирака Багдаде прошли вторые по счету консульские консультации между министерством иностранных дел Азербайджана и министерством иностранных дел Ирака: азербайджанскую делегацию возглавлял руководитель консульского отдела МИД Эмиль Сафаров, а иракскую - руководитель консульского отдела МИД Ирака Фалах Абдулхассан, сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Темой встречи стало текущее состояние и перспективы развития азербайджано-иракского консульского сотрудничества, в том числе - вопросы упрощения визового режима для граждан двух стран и защита их прав и свобод, а также оказание консульской помощи и совершенствование договорной базы в этой сфере, сообщает Trend.

Делегации также обсудили нововведения в консульской деятельности и подчеркнули важность укрепления сотрудничества в области миграции, внутренних дел, правосудия, правовой помощи и других смежных направлениях.

