Власти Северной Осетии продолжат строительство объектов здравоохранения

Власти Северной Осетии в течение наступившего 2026 года планируют построить еще восемь новых медицинских пунктов в регионах, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
"Продолжаем обновлять объекты системы здравоохранения по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь". В 2026 году в Северной Осетии появятся восемь новых медпунктов. Быстровозводимые модульные ФАПы установим в селениях Верхний Ларс и Эзми"
- Сергей Меняйло
Капитальный ремонт и переоборудование современными высокотехнологичными средствами диагностики и лечения ждет медицинские амбулатории в станицах Павлодольской, Терской, Троицкой, селениях Верхний Фиагдон, Дачное и в поселке Спутник, передает ТАСС.
Также капремонт пройдет в амбулатории селения Хазнидон, в филиале поликлиники в поселке Заводской и женской консультации во Владикавказе, добавил глава региона.