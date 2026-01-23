Власти Северной Осетии продолжат строительство объектов здравоохранения

В Северной Осетии в нынешнем 2026 году построят восемь новых и обновят еще девять медицинских пунктов в регионах республики, сообщил глава региона Сергей Меняйло.

Власти Северной Осетии в течение наступившего 2026 года планируют построить еще восемь новых медицинских пунктов в регионах, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

"Продолжаем обновлять объекты системы здравоохранения по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь". В 2026 году в Северной Осетии появятся восемь новых медпунктов. Быстровозводимые модульные ФАПы установим в селениях Верхний Ларс и Эзми"

- Сергей Меняйло

Капитальный ремонт и переоборудование современными высокотехнологичными средствами диагностики и лечения ждет медицинские амбулатории в станицах Павлодольской, Терской, Троицкой, селениях Верхний Фиагдон, Дачное и в поселке Спутник, передает ТАСС.

Также капремонт пройдет в амбулатории селения Хазнидон, в филиале поликлиники в поселке Заводской и женской консультации во Владикавказе, добавил глава региона.