Общественный транспорт Северной Осетии обновят за 300 млн рублей

Северная Осетия получит свыше 300 млн рублей на обновление общественного транспорта. Вопросы развития транспортной инфраструктуры в регионе обсудили в Москве Джанаев и Шило.

Председатель правительства Северной Осетии Борис Джанаев и замглавы Минтранса РФ Алексей Шило провели встречу в Москве, на которой обсудили вопросы обновления парка общественного транспорта в республике.

В ближайшие три года на работы по обновлению парка регионе получит субсидии в размере более 300 млн рублей. Ранее Северная Осетия уже приобрела 28 новых трамваев и 212 автобусов.

Актуальным вопросом, отметил Джанаев, остается развитие системы общественного транспорта в столице региона, городе Владикавказе.

В рамках встречи стороны обсудили возможности привлечения дополнительного финансирования на модернизацию транспортной инфраструктуры и приобретение нового общественного транспорта.