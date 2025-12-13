Грузия откажется от эксплуатации старого аэропорта в Тбилиси

У грузинской столицы будет только один аэропорт – ныне действующую воздушную гавань Тбилиси закроют сразу после завершения строительства нового международного аэропорта в Вазиани, сообщили в Минэкономики Грузии.

Ныне действующий Тбилисский международный аэропорт закроют сразу после того, как в пригородном поселке Вазиани завершится строительство новой воздушной гавани грузинской столицы, заявила заместитель министра экономики Тамар Иоселиани.

"Аэропорт в Вазиани будет введен в эксплуатацию к концу 2031 года, его пропускная способность будет в 4 раза больше, чем у существующего аэропорта Тбилиси, и он сможет обслуживать 20 млн пассажиров. Что касается существующего аэропорта Тбилиси, то он прекратит свою работу"

– Тамар Иоселиани

Решение о строительстве новой столичной авиагавани было принято значительным ростом пассажиропотока, с которым нынешний аэропорт уже не справлялся – у Тбилиси возникла острая необходимость в создании нового аэропорта с большей пропускной способностью, заявили ранее власти, передает Sputnik Грузия.

Начало строительства пока сдерживает отсутствие договора правительства страны с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Власти страны могут продать долю нового аэропорта инвесторам, но контрольный пакет оставят себе.