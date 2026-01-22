Новый раунд переговоров Абу-Даби может пройти в ближайшее время – СМИ

Axios: трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию могут снова пройти в Абу-Даби в ближайшие дни.

Переговоры по украинскому урегулированию могут быть продолжены в Абу-Даби в ближайшие дни, передает Axios со ссылкой на источники в Киеве.

По данным медиа, Киев оценил прошедшие переговоры позитивно. Консультации могут снова пройти в трехстороннем формате.

Напомним, что сегодня в Абу-Даби состоялись переговоры между РФ, Украиной и США по вопросам украинского урегулирования. По сведениям СМИ, одной из важнейший тем является вопрос территорий, который остается предметом дискуссий.

В российским МИД заявили о готовности возобновить переговорный процесс с Украиной на стамбульской площадке.