Новый раунд переговоров Абу-Даби может пройти в ближайшее время – СМИ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Axios: трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию могут снова пройти в Абу-Даби в ближайшие дни.

Переговоры по украинскому урегулированию могут быть продолжены в Абу-Даби в ближайшие дни, передает Axios со ссылкой на источники в Киеве. 

По данным медиа, Киев оценил прошедшие переговоры позитивно.  Консультации могут снова пройти в трехстороннем формате. 

Напомним, что сегодня в Абу-Даби состоялись переговоры между РФ, Украиной и США по вопросам украинского урегулирования. По сведениям СМИ, одной из важнейший тем является вопрос территорий, который остается предметом дискуссий. 

В российским МИД заявили о готовности возобновить переговорный процесс с Украиной на стамбульской площадке.

