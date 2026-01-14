Вэнс в феврале посетит Азербайджан и Армению – Трамп

Глава Белого дома сообщил, что в феврале планируется визит Вэнса в Баку и Ереван. Поездка будет связана с проектом "Маршрут Трампа".

Президент США Дональд Трамп проинформировал о готовящейся поездке на Южный Кавказ вице-президента США Джея Ди Вэнса – в феврале он посетит Азербайджан и Армению.

"В феврале вице-президент Вэнс посетит обе страны, чтобы продолжить наши мирные усилия и содействовать реализации "Маршрута Трампа для международного мира и процветания""

– Дональд Трамп

По словам американского лидера, в планах заключение соглашения США-Армения о сотрудничестве в сфере мирного атома, а также контракты США-Азербайджан по поставках полупроводников и военной продукции.

"Мы укрепим наше стратегическое партнерство с Азербайджаном. <...> Мы будем продавать Азербайджану оборонное оборудование, произведенное в США, включая бронежилеты, катера и другое"

– Дональд Трамп

Также Трамп добавил, что благодарен лидерам Азербайджана и Армении Ильхаму Алиеву и Николу Пашиняну за соблюдение условий подписанной 8 августа прошлого года совместной декларации о мирном урегулировании в регионе.