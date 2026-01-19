Грузоперевозки по Среднему коридору выросли в семь раз за пять лет – Тбилиси

В последние пять лет грузоперевозки по Среднему коридору показали семикратный рост, рассказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Он также высоко оценил восстановление отношений между Азербайджаном и Арменией, пояснив, что Грузия приветствует развитие торгово-экономических связей между ними.
"Что касается нашей транзитной функции, мы делаем очень крупные инвестиции в ее развитие"
– Ираклий Кобахидзе
Глава грузинского правительства уточнил, что имеет в виду создание и обновление дорожной инфраструктуры, портов и аэропортов, и в целом различных видов инфраструктурных объектов. По его словам, соответствующие решения базируются на позитивных ожиданиях по поводу относительно постоянного наращивания транзита через Грузию.