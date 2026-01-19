Грузоперевозки по Среднему коридору выросли в семь раз за пять лет – Тбилиси

Объем грузоперевозок по Среднему коридору, по словам премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, увеличился в семь раз за последние пять лет.

Он также высоко оценил восстановление отношений между Азербайджаном и Арменией, пояснив, что Грузия приветствует развитие торгово-экономических связей между ними.

"Что касается нашей транзитной функции, мы делаем очень крупные инвестиции в ее развитие"

– Ираклий Кобахидзе

Глава грузинского правительства уточнил, что имеет в виду создание и обновление дорожной инфраструктуры, портов и аэропортов, и в целом различных видов инфраструктурных объектов. По его словам, соответствующие решения базируются на позитивных ожиданиях по поводу относительно постоянного наращивания транзита через Грузию.