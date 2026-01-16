Вестник Кавказа

В Грузии в 2026 году планируют достроить участки дорог в рамках Среднего коридора

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тбилиси намерен в этом году завершить строительные работы в рамках Среднего коридора. Планируется запуск трех участков у границ с Азербайджаном, Арменией и Турцией.

Власти Грузии намерены в этом году запустить транспортный автомаршрут, который станет частью Среднего коридора. Магистраль позволит связать страну с Арменией, Азербайджаном и Турцией. 

В рамках транспортного проекта планируется достроить участки Рустави – Красный мост, который ведет к Азербайджану, а также Алгети – Садахло – в сторону Армении. Также в этом году намечается завершение создания трассы Батуми – Сарпи, которая ведет в границе с Турцией. 

Напомним, что Грузия присоединилась к проекту Среднего коридора в 2022 году. Стране отведена роль важного транспортного узла, который связывает Каспий с Черным морем.

