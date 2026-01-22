Вестник Кавказа

РФ и США могут сотрудничать по Трансарктическому коридору – Алексей Лихачев

Росатом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москва и Вашингтон могут развивать сотрудничество в Арктике, заявил глава "Росатома" Лихачев. Перспективным направлением взаимодействия РФ и США является Трансарктический транспортный коридор.

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил о возможности сотрудничества с США по проекту Трансарктического транспортного коридора. 

"Еще в прошлом году на Восточном экономическом форуме президент четко обозначил, что Россия и США могут совместно работать в Арктическом регионе. Не могу исключать, что развитие экономического потенциала в целом всего Арктического региона позволит нам говорить о замыкании Трансарктического транспортного коридора в большое транспортное кольцо"

– Алексей Лихачев 

По словам Лихачева, вопросы такого сотрудничества лежат в политической плоскости. По словам главы "Росатома", России принадлежит ключевой вклад в освоение Арктики, передает "Страна Росатом". 

Лихачев также затронул дискуссию о статусе Гренландии, которая разгорелась на фоне последних заявлений Дональда Трампа. По словам гендиректора "Росатома", интерес к острову объясняется экономическими соображениями, которые будут актуализироваться по мере таяния льдов в ближайшие десятилетия.

