РФ и США могут сотрудничать по Трансарктическому коридору – Алексей Лихачев

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил о возможности сотрудничества с США по проекту Трансарктического транспортного коридора.
"Еще в прошлом году на Восточном экономическом форуме президент четко обозначил, что Россия и США могут совместно работать в Арктическом регионе. Не могу исключать, что развитие экономического потенциала в целом всего Арктического региона позволит нам говорить о замыкании Трансарктического транспортного коридора в большое транспортное кольцо"
– Алексей Лихачев
По словам Лихачева, вопросы такого сотрудничества лежат в политической плоскости. По словам главы "Росатома", России принадлежит ключевой вклад в освоение Арктики, передает "Страна Росатом".
Лихачев также затронул дискуссию о статусе Гренландии, которая разгорелась на фоне последних заявлений Дональда Трампа. По словам гендиректора "Росатома", интерес к острову объясняется экономическими соображениями, которые будут актуализироваться по мере таяния льдов в ближайшие десятилетия.