Военная армада США движется в сторону Ирана — Трамп

Трамп, возвращаясь после церемонии подписания устава Совета мира и еще не ступив на американскую землю, заявил на борту самолета об американском флоте, который направляется на Ближний Восток.

Президент США Дональд Трамп сообщил об "огромном флоте", выдвигающемся в сторону Ирана. Заявление было сделано на борту Air Force One после встречи Трампа с мировыми лидерами на саммите в Давосе.

"У нас много кораблей, направляющихся в этом направлении, на всякий случай… Я бы предпочел, чтобы ничего не произошло, но мы очень внимательно следим за ними (Ираном)"

— Дональд Трамп

Глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) выступил с ответным предупреждением в адрес Вашингтона, заявив, что военные силы Исламской Республики "держат палец на спусковом крючке".

На что готовы США после протестов?

Старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, как могут развиваться события в американских действиях по Ирану в ближайшее время, когда протестные акции в иранских городах уже прекратились и ситуация стабилизировалась.

"Как мы знаем, Дональд Трамп в момент наибольшего накала беспорядков в Иране пообещал помочь восставшим, нанеся удар по правительственным и военным объектам в Исламской Республике. Однако пик протестного движения прошел, а Соединенные Штаты все еще не собрали достаточное количество сил, чтобы нанести такой удар. То есть они опоздали: к настоящему времени протестное движение в Иране подавлено. Тем не менее, США продолжают операцию по концентрации своих вооруженных сил на Ближнем Востоке – как сказал Трамп, "на всякий случай". Ожидаемое прибытие авианесущей группы во главе с авианосцем "Линкольн" – это действительно большая военная мощь", – прежде всего сказал он.

"Мы видим, что американцы явно серьезно готовятся к потенциальному нападению на Иран, но уже под большим вопросом, будет ли оно осуществлено. В ближайшее время ожидать нового всплеска протестного движения не стоит – это не значит, что иранский народ успокоился, ни в коем случае, но на накапливание заряда недовольства потребуется некоторое время. Если проанализировать все крупные выступления в Иране (локальные там происходят практически ежедневно), то начиная с 2017 года просматривается явная периодичность: 2017 год, 2019 год, 2022 год. Таким образом, временной зазор порядка 2-3 лет. Возможно, сейчас этот срок сократится, но явно не меньше года нужно ждать следующей волны. В США это явно понимают, и факт исчерпания протестной силы их сдерживает в действиях", – подчеркнул Владимир Сажин.

"С другой стороны, идея свергнуть режим Исламской Республики никуда не делась. В Белом доме этот вопрос определенно обсуждается очень серьезно. Вооруженные силы США уже сейчас готовы к удару. Поэтому ответ на вопрос, станут ли американцы нападать на Иран или нет, зависит сейчас только от Дональда Трампа: как он видит ситуацию в ИРИ и вокруг нее. А прогнозировать Трампа невозможно. Но можно сказать о его мотивах. Помимо идеи свержения режима есть же еще идея, чтобы Тегеран выполнил американские требования прошлого года: обнуление ядерной программы, прежде всего отказ от обогащения урана, сокращение ракетной программы до тактических ракет и прекращение поддержки прокси-сил и шиитских группировок на Ближнем Востоке – эти требования недавно озвучивал Стиве Уииткофф", – отметил востоковед.

"Американцы ждут в буквальном смысле, как они говорят, улучшение поведения Ирана на Ближнем Востоке. Дональд Трамп больше года ждет от Тегерана выполнения этих условий. Не так давно он говорил, что не планирует вести переговоры с Ираном, пока не наладится ситуация с протестующими – но поскольку этот вопрос уже не актуален, можно предположить возобновление контактов между Вашингтоном и Тегераном. Пока не ясно, в каком формате они будут проходить, ясна лишь американская повестка – те самые три условия. Любое отрицание Тегераном этих условий может стать для Трампа поводом нанести удар, к которому все уже готово. То есть сейчас концентрация американских сил на Ближнем Востоке – это рычаг для давления Иран в потенциальных переговорах", – сообщил Владимир Сажин.

Каким будет удар по Ирану?

Востоковед обратил внимание, что с каждым днем США, а вместе с ними и Израиль становятся все более подготовленными к потенциальным боевым действиям с Ираном. "Израиль уже готов к ответному удару Ирана и рассматривает сценарии собственных действий против Исламской Республики. Атаки на Иран могут быть разные по силе. Возможно, это будет показательная короткая операция, которая в стране ничего не изменит. Возможно, атакуют центры принятия решений в Иране, прежде всего политическое руководство и командование Корпуса стражей Исламской революции. Но есть и третий вариант – попытка обнулить правящий режим в совместной большой операции США и Израиля", – рассказал он.

"Военная мощь США и Израиля вполне допускает последовательное уничтожение военных, энергетических, логистических и в целом экономических объектов в Иране. Это, конечно, нанесет серьезный ущерб правящему режиму. Безусловно, нападение на Иран вызовет недовольство стран Ближнего Востока, особенно соседей Ирана. Никому из соседствующих государств не нужно, чтобы Исламская Республика погружалась в хаос, это дестабилизирует весь регион. Однако надо понимать, что США настолько сильны во всех отношениях, что Дональд Трамп может и не обратить внимание на возражения ближневосточных партнеров", – заключил Владимир Сажин.