Сотрудник Красного Полумесяца погиб во время протестов в Иране

Жертвой недавних беспорядков в Иране стал сотрудник Красного Полумесяца, еще более двух десятков представителей организации пострадали.
В ходе протестов, вылившихся в массовые беспорядки, погиб сотрудник иранского Красного Полумесяца, рассказал официальный представитель общества Моджтаба Халеди.
По его словам, трагедия произошла в городе Решт. Еще 25 сотрудников Красного Полумесяца, заявил Халеди, получили травмы в разных провинциях ИРИ.
Представитель общества добавил, что демонстранты напали на 14 центров помощи Красного Полумесяца. Был нанесен ущерб 11 его машинам, передает РИА Новости.
"Финансовый ущерб обществу Красного Полумесяца составил около 400 млрд туманов (более $2,8 млн по нынешнему свободному курсу доллара - ред.)"
– Моджтаба Халеди