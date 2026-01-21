Вестник Кавказа

Сотрудник Красного Полумесяца погиб во время протестов в Иране

Сотрудник Красного Полумесяца погиб во время протестов в Иране
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жертвой недавних беспорядков в Иране стал сотрудник Красного Полумесяца, еще более двух десятков представителей организации пострадали.

В ходе протестов, вылившихся в массовые беспорядки, погиб сотрудник иранского Красного Полумесяца, рассказал официальный представитель общества Моджтаба Халеди.

По его словам, трагедия произошла в городе Решт. Еще 25 сотрудников Красного Полумесяца, заявил Халеди, получили травмы в разных провинциях ИРИ.

Представитель общества добавил, что демонстранты напали на 14 центров помощи Красного Полумесяца. Был нанесен ущерб 11 его машинам, передает РИА Новости.

"Финансовый ущерб обществу Красного Полумесяца составил около 400 млрд туманов (более $2,8 млн по нынешнему свободному курсу доллара - ред.)"

– Моджтаба Халеди

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
685 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.