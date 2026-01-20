Власти назвали число погибших в ходе протестов в Иране

Массовые протесты в Иране продолжаются уже больше трех недель. За это время погибли уже несколько тысяч человек.

В результате протестов в Иране, начавшихся в декабре 2025 года, погибли 3117 человек. Об этом сообщает Организация судебной медицины страны.

По ее данным, в число погибших входят гражданские лица и сотрудники сил безопасности Исламской Республики.

В свою очередь, правозащитная организация Human Rights Activists News Agency (HRANA) сообщает, что число погибших во время протестов граждан превышает уже 4 тыс.

В конце прошлого года Иран охватили масштабные акции протеста на фоне девальвации национальной валюты и высокой инфляции. Демонстрации усилились после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына последнего шаха Исламской Республики.