Более 70 человек задержаны за связи с США и Израилем в Иране

В Иране сообщили о задержании свыше 70 граждан, обвиняемых в связях с США и Израилем. Они были схвачены на юге страны.

Силы безопасности Ирана задержали в южной части страны более 70 человек, которые обвиняются в связях с Соединенными Штатами и Израилем. Об этом информирует главное разведывательное управление провинции Исфахан, где и были проведены задержания.

"В результате ужасающих погромов, совершенных террористическими наемниками США и Израиля… сотрудникам отделения КСИР по провинции Исфахан удалось выявить, обнаружить и задержать их"

– агентство Tasnim

В общей сложности боевики задержали 73 боевика, 28 из которых – лица, совершавшие вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных ведомств и органов безопасности. Остальные 45 лиц отвечали за проведение погромов и поджогов на улицах, а также запугивание мирных граждан.

Напомним, в конце прошлого года в Иране вспыхнули акции протеста из-за девальвации национальной валюты и высокой инфляции.