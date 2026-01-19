На острове в Персидском заливе задержаны три организатора беспорядков в Иране

Три организаторов беспорядков пойманы в Иране. Их задержали на острове в Персидском заливе.
Сотрудники правоохранительных органов Ирана задержали трех организаторов беспорядков на острое Киш, который находится в Персидском заливе. Об этом сообщают иранские средства массовой информации.
Задержанных также обвиняют в атаке на правоохранителей.
"Командующий силами спецназа по острову Киш сообщил о задержании трех лидеров беспорядков – главных обвиняемых в причинении ущерба государственной собственности Ирана, а также нападении на сотрудников правоохранительных органов"
– агентство Tasnim
Кроме того, задержанные обвиняются в сожжении государственного флага страны.
Напомним, протесты в Иране вспыхнули в конце прошлого года на фоне девальвации национальной валюты и высокой инфляции.