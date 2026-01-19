Вестник Кавказа

На острове в Персидском заливе задержаны три организатора беспорядков в Иране

Три организаторов беспорядков пойманы в Иране. Их задержали на острове в Персидском заливе.

Сотрудники правоохранительных органов Ирана задержали трех организаторов беспорядков на острое Киш, который находится в Персидском заливе. Об этом сообщают иранские средства массовой информации. 

Задержанных также обвиняют в атаке на правоохранителей. 

"Командующий силами спецназа по острову Киш сообщил о задержании трех лидеров беспорядков – главных обвиняемых в причинении ущерба государственной собственности Ирана, а также нападении на сотрудников правоохранительных органов"

– агентство Tasnim 

Кроме того, задержанные обвиняются в сожжении государственного флага страны.

Напомним, протесты в Иране вспыхнули в конце прошлого года на фоне девальвации национальной валюты и высокой инфляции.

