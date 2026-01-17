Вестник Кавказа

Свыше 100 организаторов протестов арестованы на западе Ирана

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
КСИР сообщил об аресте более 100 организаторов протестов в Иране. Их обвиняют в причастности к погромам в провинции Лурестан.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана задержал 132 организатора протестов в западной части страны. Об этом рассказали в пресс-службе отделения КСИР провинции Лурестан, где происходили задержания.

"Арестованы 132 организатора-лидера беспорядков и погромов в провинции Лурестан, они были связаны с террористическими организациями США и Израиля"

– пресс-служба

Ранее сообщалось, что сотрудники КСИР провели в четырех провинциях Исламской Республики операции по задержанию организаторов протестов.

Напомним, массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты и высокой инфляции.

