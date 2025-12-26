Вестник Кавказа

Серебро на бирже преодолело планку в $96

Серебро на бирже преодолело планку в $96
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Серебро на бирже установило новый рекорд – впервые в истории цена драгметалла поднялась выше $96, следует из данных Comex.

Серебро продолжает дорожать, в ходе торгов на бирже Comex (часть Нью-Йоркской товарной биржи) в четверг была взята новая, рекордная высота.

Мартовский фьючерс на серебро на 19:51 мск торговался по $96,09 за тройскую унцию (31,1 г). Впервые стоимость серебра превысила $96. В следующие минуты (к 20:00 мск) стоимость серебра замедлила рост до $95,86, что на 3,48% выше уровня на закрытие предыдущей торговой сессии.

С начала этого года серебро на бирже подорожало уже более чем на 35%.

