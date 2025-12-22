Почему дорожают серебро и платина?

Биржевые цены на серебро и платину достигли $75 и $2 450 за унцию, установив новый ценовой рекорд.

Цены на драгметаллы установили новые рекорды: серебро торгуется по $75 за унцию, а платина – $2450 соответственно, стало известно по итогам торгов.

Цена фьючерса за март на серебро выросла на $74,73, что на 4,25% выше. Ранее сообщалось, что ходе торгов котировки обновили рекорд, повысив цены на $75,5.

Кроме того, цена январского фьючерса на платину выросла до $2 414,5, ранее этот показатель составлял $2 450,7.

Почему дорожает не только золото?

Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов в беседе с корреспондентами "Вестника Кавказа" объяснили ценовые рекорды серебра и платины нестабильностью мировой финансовой системы и ослаблением доллара.

"Мировая экономика развивается волнообразно – сейчас она подошла к периоду кризиса, который ухудшается тем, как европейские страны нагнетают и дестабилизируют международную обстановку. Есть симптомы, которые говорят, что должна произойти мощнейшая структурная перестройка мировой экономики – таким события обычно сопровождаются финансовым кризисом. На этом фоне возрастает спрос на разные активы, которые вызывают больше доверия у инвесторов, бизнеса и просто граждан, чем ценные бумаги и валюта", - прежде всего сказал Анатолий Аксаков.

"В такой период обычно возрастает спрос на золото, поскольку это надежный актив. Но вместе с ним дорожают и эквивалентные золоту товары, в том числе серебро и платина, поскольку на них спрос тоже растет. На это накладываются политические попытки крупнейших стран Европы как-то отвлечь внимание своих граждан об объективно кризисного состояния, в котором находится европейская экономика. Но бизнес все это видит и тонко чувствует, а потому начинает скупать все безопасные активы, которые у них вызывают больше доверия", - подчеркнул глава Комитета Госдумы по финансовому рынку.

С ним согласился Александр Абрамов. "Рост цен на серебро и платину опирается на те же причины, что и регулярные ценовые рекорды золота: множество трейдеров стремятся найти финансовую "тихую гавань", чтобы пристроить средства в условиях ослабления доллара. Мне кажется, что на серебро и платину сложился дополнительный ажиотаж в надежде, что эти металлы сейчас менее переоценены чем золото", - отметил экономист.

"То, что они в последнее время растут быстрее, чем золото, скорее всего, объясняется поведенческими факторами на рынке: все принялись очень активно инвестировать в серебро и платину и пока трудно остановиться, даже если очевидно, что и тот, и другой металл тоже постепенно становится переоцененным, как золото. Каких-то глубинных экономических факторов в этом все же не просматривается", - заключил Александр Абрамов.