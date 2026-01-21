Лидер оппозиционной партии вышел из тюрьмы в Грузии

Руководитель оппозиционной "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе, проведший несколько месяцев в заключении, сегодня был выпущен на свободу.

Грузинский оппозиционер Георгий Вашадзе, лидер партии "Стратегия Агмашенебели" сегодня вышел из тюрьмы на свободу, сообщают грузинские СМИ.

Кадры, на которых запечатлен выход политика на свободу, показали местные телеканалы.

Напомним, что Вашадзе летом был приговорен к семимесячному сроку за то, что не пришел на заседание парламентской комиссии по расследованию преступлений, совершенных когда у власти в Грузии был Михаил Саакашвили. Комиссия вызвала его для дачи показаний в апреле, но оппозиционер отказался участвовать в заседании.

Кроме Вашадзе еще несколько человек получили сроки за неявку по требованию комиссии. Это оппозиционеры Зураб Джапаридзе, Ника Гварамия и Ника Мелия, а также другие. Некоторые, а именно лидеры оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, были помилованы президентом Михаилом Кавелашвили в сентябре.