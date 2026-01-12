Кобахидзе выступил за возвращение публичных дебатов в Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает необходимым вернуть в общественную жизнь публичную дискуссию. Об этом он написал на своих страницах в соцсетях.
Он подчеркнул, что без открытых дебатов полноценное функционирование демократии невозможно.
"Мы должны вернуть публичную дискуссию в общественную жизнь, что жизненно важно для функционирования полноценной демократии"
– глава грузинского правительства
Он акцентировал внимание на том, что обсуждение истины - одна из важнейших опор демократии, поскольку оно дает возможность обществу услышать и проанализировать мнения людей с различными точками зрения и сделать выбор в пользу той стороны, чье мнение представляется более правильным.
"На протяжении веков дебаты существовали в различных формах – от "площадок для обсуждений" на народных собраниях до телевизионных дебатов. Их цель всегда была одной – исключительно большинство общества должно было определить и выбрать позицию, которая ближе всего к его ценностям, взглядам и потребностям"
– Ираклий Кобахидзе
Он подчеркнул, что культура дебатов – из отличительных черт европейской цивилизации, которая наиболее полно развивалась именно в Европе.