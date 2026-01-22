Постпред Ирана в ООН раскритиковал спецсессию СПЧ

Постоянный представитель Ирана в ООН Али Бахрейни обвинил в неискренности организаторов специальной сессии в Совете ООН по правам человека и выступил с критикой Организации.

Организаторы специальной сессии в Совете ООН по правам человека, посвященной ситуации в Иране, никогда по-настоящему не следили за соблюдением прав человека в ИРИ, такое заявление сделал посол и постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни.

Соответствующие слова были им озвучены в ходе ответного слова на сессии СПЧ ООН в Женеве.

Он выступил с раскритиковал представителей Организации за поддержку санкций против Ирана, а также заявил о том, что ООН поддержал Израиль в ходе 12-дневной войны.

"Глубоко иронично, то, что Иран пытаются поучать в вопросах социального управления и прав человека те государства, чья история запятнана насилием, в том числе в отношении собственного населения"

– Али Бахрейни

Кроме того, он обвинил представителей Запада в неискренности по отношению к Ирану и заявил о том, что "такими попытками никого не обманывают".