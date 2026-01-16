США договорились с ХАМАС о разоружении – СМИ

Sky News: Власти США достигли соглашения с ХАМАС о разоружении и трансформации в политическую партию.

США достигли договоренностей с ХАМАС о демилитаризации. В рамках соглашения палестинские радикалы должны сложить оружие, а также предоставить карты тоннелей под палестинским анклавом. При этом ХАМАС трансформируется в политическую партию, передает Sky News.

"Политические и военные лидеры, желающие покинуть сектор, смогут сделать это без риска для себя. США будут настаивать на том, чтобы Израиль гарантировал отсутствие каких-либо действий против них"

– источник Sky News

Вашингтон также озабочен будущим членов радикальной организации в мирное время. Планируется, что некоторые члены ХАМАС смогут получить работу при новой администрации сектор, заняв должности в силовых структурах. Это станет возможным после прохождения проверки со стороны Израиля и США.

По данным американских источников, некоторые инициативы вызывают критику со стороны Израиля. В частности, дискуссии ведутся вокруг сохранения ХАМАС как политической силы.