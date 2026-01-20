Пакистан согласился войти в "Совет мира" по Газе

К "Совету мира", создаваемому по инициативе президента США Дональда Трампа, готова присоединиться еще одна страна – Пакистан.

"Совет мира" по Газе может пополниться еще одной страной: готовность вступить в него выразил Пакистан, сообщает МИД этого государства.

"Пакистан хотел бы объявить о своем решении присоединиться к Совету мира в рамках своих текущих усилий по поддержке реализации Плана мира в Газе в рамках резолюции 2803 Совета Безопасности ООН"

– МИД Пакистан

В заявлении говорится о надежде Исламабада на то, что работа Совета поможет реализовать конкретные меры, в том числе для достижения устойчивого прекращения огня, дальнейшего наращивания объемов гуманитарной помощи палестинцам и восстановления сектора Газа.

Кроме того, отметили в министерстве, Пакистан надеется, что эти результатом этих шагов станет реализация права на самоопределение народа Палестины, которое будет осуществлено посредством заслуживающего доверия, ограниченного по срокам политического процесса, отвечающего международной легитимности и резолюциям ООН, а в результате появится независимое, суверенное и территориально целостное государство Палестина, причем на основе границ до 1967 года и со столицей в Иерусалиме (Аль-Кудс).