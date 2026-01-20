Переговоры Уиткоффа с Дмитриевым были непубличными – Песков

Переговоры спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа со спецпредставителем российского президента Кириллом Дмитриевым прошли в закрытом формате, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вчерашнюю российско-американскую встречу в Давосе.
Тем не менее, он подтвердил, что основной темой переговоров стало урегулирование кризиса на Украине.
"Она (встреча - ред.) была непубличная. Все вопросы, которые касаются тематики урегулирования, обсуждаются в закрытом режиме"
– Дмитрий Песков
Для российской стороны важно получить всю информацию о тех обсуждениях, которые по разным вопросам велись между всеми участниками переговорного процесса – американцами, украинцами и представителями ЕС, уточнил пресс-секретарь.
Напомним, ранее Стивен Уиткофф назвал итоги переговоров с Кириллом Дмитриевым "очень позитивными", заверив, что обсуждения украинского урегулирование ведется "конструктивно".