Переговоры с Москвой были очень позитивными – Уиткофф

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф положительно оценил встречу с представителем президента РФ Кириллом Дмитриевым в Давосе.

Встреча с представителем Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым прошла успешно, такое заявление сделал спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф, комментируя переговоры с российской стороной в Давосе.

"Они были очень позитивными"

— Стивен Уиткофф

Кирилл Дмитриев, в свою очередь, прокомментировал встречу, назвав ее конструктивной, однако подробности не раскрыл.

На встрече также присутствовал зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Ранее в Кремле сообщали о том, что переговоры будут касаться мирного урегулирования ситуации на Украине.

Ожидается, что завтра в Давос приедет и сам глава США Дональд Трамп. Американскую сторону также представят госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и другие представители американского истеблишмента.