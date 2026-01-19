Переговоры с Москвой были очень позитивными – Уиткофф

Встреча с представителем Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым прошла успешно, такое заявление сделал спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф, комментируя переговоры с российской стороной в Давосе.
"Они были очень позитивными"
— Стивен Уиткофф
Кирилл Дмитриев, в свою очередь, прокомментировал встречу, назвав ее конструктивной, однако подробности не раскрыл.
На встрече также присутствовал зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Ранее в Кремле сообщали о том, что переговоры будут касаться мирного урегулирования ситуации на Украине.
Ожидается, что завтра в Давос приедет и сам глава США Дональд Трамп. Американскую сторону также представят госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и другие представители американского истеблишмента.