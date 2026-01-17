Вестник Кавказа

Дмитриев встретится с Уиткоффом и Кушнером в Давосе – СМИ

Дмитриев встретится с Уиткоффом и Кушнером в Давосе – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
СМИ: Кирилл Дмитриев отправится в Давос, чтобы встретиться с представителями Трампа и обсудить мирные инициативы США по Украине.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, который отвечает за контакты с Вашингтоном, проведет встречи в Давосе с представителями лидера США Дональда Трампа – Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, передает Axios. 

По данным медиа, стороны обсудят предложения Вашингтона по мирному урегулированию на Украине. 

Как ранее писал Reuters, Дмитриев отправится на Всемирный экономический форум в Давосе, чтобы встретиться с посланниками Вашингтона. 

Лидер США Дональд Трамп также посетит это мероприятие, которое пройдет под девизом "Дух диалога". Трампа будет сопровождать самая крупная в истории делегация США.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
430 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.