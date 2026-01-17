Дмитриев встретится с Уиткоффом и Кушнером в Давосе – СМИ

СМИ: Кирилл Дмитриев отправится в Давос, чтобы встретиться с представителями Трампа и обсудить мирные инициативы США по Украине.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, который отвечает за контакты с Вашингтоном, проведет встречи в Давосе с представителями лидера США Дональда Трампа – Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, передает Axios.

По данным медиа, стороны обсудят предложения Вашингтона по мирному урегулированию на Украине.

Как ранее писал Reuters, Дмитриев отправится на Всемирный экономический форум в Давосе, чтобы встретиться с посланниками Вашингтона.

Лидер США Дональд Трамп также посетит это мероприятие, которое пройдет под девизом "Дух диалога". Трампа будет сопровождать самая крупная в истории делегация США.