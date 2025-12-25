"Гранд Сервис Экспресс" вводит новый поезд в Симферополь

Уже в конце марта наступившего нового 2026 года из Минеральных Вод в столицу Крыма Симферополь начнет ходить новый поезд "Таврия", в состав которого со временем войдут прицепные вагоны из Владикавказа.

С конца марта текущего 2026 года между Минеральными Водами в Симферополем начнет курсировать новый поезд "Таврия", сообщили в частной транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс", которая владеет и управляет собственными пассажирскими поездами по перевозке пассажиров по Крымскому мосту.

""Гранд Сервис Экспресс" открыл продажу билетов на поезд "Таврия" № 25/26 сообщением Минеральные Воды - Симферополь. Новый поезд начнет ходить после сокращения маршрута поезда № 327/328 Кисловодск - Симферополь"

Первый поезд выйдет из Симферополя 29 марта, в Минводах он будет уже на следующий день, передает портал "Это Кавказ".

На первых порах он будет отходить с вокзала Симферополя в 20:30 и прибывать в Минводы на следующий день в 14:00, а в обратный путь будет отправляться в 15:20 с прибытием в столицу Крыма в 9:15, однако с 26 апреля расписание незначительно изменится – по расписанию в Симферополь он будет прибывать в 8:50, говорится в сообщении.

Поезд будет следовать через Краснодар. С конца апреля в его состав включат беспересадочные вагоны из Владикавказа.

Еще один большой плюс состоит в том, что в отличие от поезда из Кисловодска, ходившего через день, новый состав будет курсировать в столицу Крыма ежедневно.