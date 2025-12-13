В Азербайджане побывает первая в истории бизнес-миссия США

Уже в феврале текущего 2026 года США отправят в Азербайджан первую двустороннюю бизнес-миссию, которая обеспечит прямое взаимодействие американских компаний с представителями руководства страны и ее предприятиями.

Торговая палата США совместно с министерствами торговли и иностранных дел готовит первую в истории двустороннюю бизнес-миссию в Баку, которая состоится 9–10 февраля 2026 года, сообщили в Торговой палате США.

Главная задача делегации - обеспечить прямое взаимодействие американских компаний с представителями руководства страны, ее государственными предприятиями и ключевыми игроками частного сектора, занятыми в сферах энергетики, обороны, сельского хозяйства, цифрового развития, транспорта, здравоохранения, финансов и инвестиций, передает Trend.

Визит пройдет в ключе нынешней политики президента США, направленной на восстановление мира в регионе: "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" и Меморандум о взаимопонимании по подготовке Хартии стратегического партнерства открывают новые возможности для энергетического партнерства двух стран.

США заинтересованы в укреплении региональных энергетических связей, которые обеспечат потоки электроэнергии между Азербайджаном, Турцией, Центральной Азией и Европой.

Напомним, в минувшем 2025 году объем торговых операций между Азербайджаном и США составил $1,557 млрд, часть из них принесли совместные энергетические проекты двух стран.