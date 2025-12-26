Высокогорные районы Чечни будут развивать с учетом их потенциала

Власти Чечни разработают план развития высокогорных районов региона, который будет учитывать их уникальные особенности и потенциал развития промышленности и предпринимательства.

В Чечне начали детальную разработку плана развития высокогорных районов, который будет учитывать особенности и потенциал каждого из них – работа проводится в рамках Года горных районов и развития малого и среднего предпринимательства, которым в регионе объявлен наступивший 2026-й год, сообщил на совещании в Итум-Калинском районе республики заместитель председателя правительства региона, министр экономического и территориального развития Рустам Шаптукаев.

"Новый год станет точкой отсчета совершенно нового этапа развития высокогорных районов региона… идет работа по разработке плана развития с учетом их уникальных особенностей и потенциала. Год горных районов и развития предпринимательства - это стратегический шаг, призванный способствовать созданию условий для роста экономики"

- Рустам Шаптукаев

Также готовящийся документ будет включать ход строительных работ на территории курорта Ведучи: он задаст нужный темп, чтобы соблюдать обозначенные сроки, передает портал "Это Кавказ".

Развитие туризма – одно из стратегических направлений, определенных руководством республики, и все вопросы, связанные с развитием курорта, находятся на его особом контроле, подчеркнул Шаптукаев.