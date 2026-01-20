Кавказский биосферный заповедник временно возглавит Владимир Атоян

Директор государственного природного биосферного заповедника и Сочинского национального парка Сергей Шевелев подал в отставку, которую уже принял министр экологии и природных ресурсов РФ Александр Козлов.

Директор Кавказского государственного природного биосферного заповедника им.Х.Шапошникова и Сочинского национального парка Сергей Шевелев покинул свой пост – он подал в отставку, сообщили в пресс-службе заповедника.

"Шевелев сложил с себя полномочия руководителя Сочинского национального парка и Кавказского заповедника"

- пресс-служба заповедника

У Сергея Шевелева богатый опыт работы в заповедной системе – он посвятил ей 43 года, Кавказский заповедник он возглавлял с 2002 года, а с 2023 года руководил Сочинским национальным парком, передает "Интерфакс".

Приказ о его освобождении с занимаемых должностей накануне подписал министр экологии и природных ресурсов РФ Александр Козлов.

Причина увольнения Шевелева не указывается, известно лишь, что временно исполняющим обязанности руководителя заповедника назначен заместитель директора по охране территории Сочинского нацпарка Владимир Атоян.