В Кавказском заповеднике сообщили о снижении турпотока на 9%

Туристический поток сократился в Кавказский заповедник за прошлый год. При этом туристические маршруты сохраняют прежний уровень популярности.

Кавказский природный биосферный заповедник посетили более 650 тыс чел в 2025 году, что на 9% ниже показателей 2024 года, когда природные достопримечательности объекта увидели 716 тыс человек.

"Кавказский заповедник в 2025 году посетило более 650 тыс. человек, это чуть меньше, чем в прошлом году, но больше, чем в 2023 году. <…> Посещение туристических маршрутов заповедника сохранилось на уровне прошлых лет — около 100 тыс. человек"

– источник в учреждении

Администрация заповедника сообщила, что наиболее востребованным среди туристов оказался маршрут № 30 "Через горы к Черному морю, через приют Фишт", по которому прошли 50 тыс человек. Маршрут № 24 на Бзерпинский карниз собрал 15 тыс туристов, он стал вторым по популярности, сообщает РБК.

По данным администрации, большой популярностью пользовался дендропарк "Южные культуры", который посетили свыше 300 тыс человек.

Отметим, что Кавказский заповедник на протяжении последних лет является самым популярным среди туристов в России.