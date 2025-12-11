У главы Минтранса Кубани прошли обыски

Алексей Переверзев заинтересовал правоохранителей Кубани. У главы регионального Минтранса прошли обыски в рамках антикоррупционного дела.

Глава Минтранса Краснодарского края Алексей Переверзев оказался в фокусе внимания правоохранителей. У главы ведомства прошли обыски.

"Обыски прошли у Алексея Переверзева"

– источник

По данным правоохранителей, расследование связано с контрактами в сфере транспортных коммуникаций. Также сообщается о задержании двух заместителей главы Минтранса. Их подозревают в хищении бюджетных средств при исполнении госконтрактов.

По данным СМИ, ранее в Сочи завели уголовное дело против четырех высокопоставленных дорожников. Уголовное преследование связано с коррупционным обогащением.