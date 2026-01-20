Экс-главе КГД Армении изменили меру пресечения

Вардан Арутюнян, обвиняемый в отмывании и незаконном предпринимательстве, будет дожидаться приговора под административным надзором. За экс-чиновника внесли залог в $790 тыс.

Экс-глава Комитета государственных доходов (КГД) Армении Вардан Арутюнян теперь будет ожидать приговора под административным надзором, информируют армянские СМИ.

Чиновнику, который содержался под домашним арестом, ранее изменили меру пресечения. Арутюнян отпущен под залог в $790 тыс, ему также ограничили выезд.

Отметим, что высокопоставленный чиновник проходит фигурантом по ряду коррупционных статей. Ему вменяют в вину незаконное предпринимательство, нарушение антимонопольного законодательства, а также незаконный вывод средств.