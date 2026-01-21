Вестник Кавказа

Суд арестовал главу Минтранса Кубани Переверзева и двух его заместителей

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Минтранса Кубани Алексей Переверзев и двое его заместителей арестованы до 19 марта по делу о мошенничестве.

Суд в Сочи отправил под арест до 19 марта задержанного по антикоррупционного делу главу Минтранса Краснодарского края Алексея Переверзева. Чиновник будет дожидаться приговора по делу о мошенничестве, его взяли под стражу в зале суда.  

Двое заместителей главы Минтранса Кубани Алексея Переверзева ближайшие два месяца также проведут под арестом. Суд арестовал обвиняемых в мошенничестве чиновников до 19 марта. 

"Мера пресечения до 19 марта… Такая мера пресечения избрана двум его (Переверзева - ред.) заместителям"

– источник в правоохранительных органах

Напомним, что вчера Переверзев был задержан правоохранителями, у него провели обыск. Ранее началось расследование о коррупции в автодорожном хозяйстве Сочи, в рамках которых задержаны четверо руководителей отрасли.

