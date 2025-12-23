Самыми популярными у ставропольцев стали полеты в Минск и в Сочи

Две воздушных гавани Ставропольского края подвели итоги 2025 года и выяснили, что наибольшим спросом у жителей края пользовались авиарейсы в столицу Беларуси и в курортный кубанский Сочи.

Авиавласти Ставропольского края проанализировали ход авиаперевозок из аэропортов Минвод и Ставрополя в минувшем 2025 году и пришли к выводу, что самыми популярными маршрутами у жителей края стали авиарейсы в Минск и Сочи, сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа.

"Основная цель - сохранение направлений, которых в настоящее время 60, в том числе 47 внутренних и 13 международных. Самые популярные маршруты в любое время года: Минеральные Воды - Минск, Ставрополь – Сочи"

- Евгений Штепа

В целом в минувшем 2025 году пассажиропоток аэропортов Ставрополья вырос до 5,1 млн человек, а 65% перелетов из них пришлось на внутренние рейсы, передает портал "Это Кавказ".

Как полагают в Минтрансе региона, это связано с открытием новых терминалов в обеих воздушных гаванях, что позволило увеличить их пропускную способность.

В обозримом будущем власти намерены реконструировать и их международные терминалы, а также обновить и расширить взлетно-посадочные полосы. В Минеральных Водах это будет сделано до 2028 года, в Ставрополе – до 2029 года, - говорится в сообщении.