"Авито Работа" определила кому больше всего платят в Чечне

Исследование аналитиков российского сервиса по подбору персонала "Авито Работа" определило топ-3 наиболее высокооплачиваемых профессий в Чечне.
Первое место заняла специальность автослесаря, новые сотрудники в которой получали предложения среднего месячного оклада размером более 128 тыс рублей.
На втором месте расположились занимающиеся бурением скважин механики, чей средний доход превышает 83 тыс рублей в месяц.
Завершает рейтинг профессия монтажника автомобильных электросистем, месячный заработок которого составляет 80 тыс рублей.
Рассчитывая средние зарплатные показатели, эксперты ориентировались на вакансии для специалистов с 1-3 годами опыта. Размеры оплаты труда зависят от квалификации, графика и формата работы, в том числе вахтового, сообщает ИА "Чечня Сегодня", ссылаясь на данные исследования "Авито Работы".