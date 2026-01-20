Вестник Кавказа

"Авито Работа" определила кому больше всего платят в Чечне

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сервис "Авито Работа" выяснил, какие профессии в Чечне платят больше всего начинающим специалистам. В лидерах — автослесари с доходом свыше 128 тыс рублей.

Исследование аналитиков российского сервиса по подбору персонала "Авито Работа" определило топ-3 наиболее высокооплачиваемых профессий в Чечне.

Первое место заняла специальность автослесаря, новые сотрудники в которой получали предложения среднего месячного оклада размером более 128 тыс рублей.

На втором месте расположились занимающиеся бурением скважин механики, чей средний доход превышает 83 тыс рублей в месяц.

Завершает рейтинг профессия монтажника автомобильных электросистем, месячный заработок которого составляет 80 тыс рублей.

Рассчитывая средние зарплатные показатели, эксперты ориентировались на вакансии для специалистов с 1-3 годами опыта. Размеры оплаты труда зависят от квалификации, графика и формата работы, в том числе вахтового, сообщает ИА "Чечня Сегодня", ссылаясь на данные исследования "Авито Работы".

