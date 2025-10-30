Иностранцы путешествуют по России из-за впечатлений – Ломидзе

Глава АТОР рассказала о том, почему иностранные туристы все чаще выбирают Россию для путешествий и что их здесь привлекает.

Иностранные туристы едут в Россию за впечатлениями, такое заявление сделала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью РИА Новости.

Ранее, до пандемии коронавируса 2020 года, российская туристическая отрасль в основном была нацелена на туристов из Европы, подстраиваясь под их запросы. Однако, в последние годы ситуация несколько изменилась, отметила она.

По словам Ломидзе, сегодня туристам в меньшей степени интересна культура и достопримечательности. Они чаще едут в Россию за чем-то новым для себя, за яркими эмоциями и впечатлениями.

"Например, покататься на санках по снегу, потрогать хаски или увидеть море зелени, если мы говорим о туристах из арабских стран. Приезжают развлекаться - посетить парк "Патриот", посидеть в танке, покататься на нем. Китайские и арабские туристы активно запрашивают такой вид развлечений"

– Майя Ломидзе

Для таких гостей, по словам главы АТОР, важно адаптировать или создать определенную инфраструктуру, поскольку их понимание комфорта и привычки отличаются от российских.

"Это не хорошо и не плохо, просто это надо учитывать с точки зрения гостеприимства"

– Майя Ломидзе