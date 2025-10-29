Вестник Кавказа

Дагестан вошел в число лидеров роста по спросу на путешествия в межсезонье

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Внутренний туризм в Дагестане, а также в других регионах Северного Кавказа и Юга России стал еще востребованее в период межсезонья.

Высокий рост интереса россиян к отдыху в период межсезонья отмечен в Дагестане. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ и Ассоциации туристических агрегаторов. 

В этом году, в период между курортными сезонами особым спросом для отдыха у россиян пользовалась не только Республика Дагестан, но и другие регионы – Адыгея, Карелия, Челябинская, Тюменская и Рязанская области. Также высоким спросом на отдых в межсезонье отличились курорты Краснодарского края и Республики Крым.

Как отмечают в Минэкономразвития, путешествия в межсезонье – это, как правило, короткие поездки на пару дней, бронирование которых осуществляется значительно заранее.

"Поездки по России весной и осенью становятся все более популярными: в 2025 году их доля в общем объеме внутренних бронирований впервые составила 25%, что на 4,5% выше, чем годом ранее"

– Минэкономразвития РФ

Одной из причин роста популярности некоторых регионов эксперты называют быстрое развитие инфраструктуры, которая влияет на развитие внутреннего туризма.

Кроме того, отмечено, что в числе наиболее популярных мест отдыха у россиян – малые исторические города, где организованы удобные места для отдыха – Коломна, Рыбинск и другие.

