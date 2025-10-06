Вестник Кавказа

Каспийский кластер в Дагестане обзавелся 99 участками

Каспийский кластер в Дагестане обзавелся 99 участками
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Каспийский кластер в Дагестане делят на земельные участки, Уже создано 99 участков, которые вскоре будут переданы в распоряжение инвесторов, который займутся реализацией проектов в ОЭЗ.

В Дагестане в рамках создания Каспийского прибрежного кластера создадут 167 земельных участков, из них 99 уже сформировано, информирует пресс-служба минимущества Дагестана.

В рамках ОЭЗ уже созданы 99 участков, который будут переданы инвесторам в установленные сроки. После этого начнется строительство объектов. Еще в планах формирование 68 участков, распоряжение об их образовании уже издали, уточнили в пресс-службе ведомства.

Каспийский прибрежный кластер расположится на берегу моря и займет 228 га, на них будет создана туристическая и другая инфраструктура, что поможет развитию экономики региона.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1740 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.