Грузия не переживает из-за неприглашения в "Совет мира" по Газе

Первый вице-спикер парламента Грузии считает позитивным фактом невключение страны в деятельность "Совета мира" – инициативы президента США по урегулированию ситуации в Газе.

Отсутствие приглашения в адрес Грузии вступить в "Совет мира" по сектору Газа прокомментировал первый вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский, дав этому обстоятельству положительную характеристику. Об этом сообщают местные медиа.

Вольский отметил, что национальные особенности Грузии, как страны с небольшими ресурсами, не предполагают включения в подобного рода глобальные процессы.

"В "Совет мира" приглашены страны, в которых проходят такие тяжелые процессы, которые связаны с войной, будь то на Ближнем Востоке или в центре Европы. Страны, с которыми разговаривают, выбраны согласно этим вопросам"

– Гия Вольский

Грузинская сторона сохраняет приверженность развитию мирного процесса. При этом, согласно заявлению парламентария, вопрос методологии достижения желаемого результата в данном случае вторичен.

Вольский отметил, что на данном этапе "Совет мира" имеет все перспективы стать наиболее "эффективным" межправительственным органом, выполняя необходимые действия более качественном уровне по сравнению с Советом Безопасности ООН и международными организациями, заседающими в Брюсселе.

"Мы надеемся, что мир договорится о том, что называется мир и стабильность, в том числе и в регионе Южного Кавказа"

– Гия Вольский