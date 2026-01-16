Нетаньяху могут помиловать только по закону – президент Израиля

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил о том, что решение о помиловании премьер-министра Биньямина Нетаньяху может быть принято только на основании всех нормативно-правовых процедур.

Решение о помиловании премьер-министр Биньямина Нетаньяху может быть принято только в соответствии с законом и нормативно-правовой системой Израиля, такое заявление сделал израильский президент Ицхак Герцог, в ходе своего выступления на Международном экономическом форуме в Давосе.

Он также упомянул, что данное решение должно приниматься "по совести".

Президент Израиля также отметил, что все судебные дела в отношении Нетаньяху стоит решить мирным путем, поскольку они имеют негативное влияние на израильское общество.

"Согласно нашим законам и правилам, любое подобное прошение (о помиловании - ред.) должно пройти определенную процедуру. Я не могу нарушать это, потому что, конечно, я должен действовать в соответствии с правилами...в конечном итоге я буду действовать и принимать решения самостоятельно, в соответствии с правилами, законом и моей совестью"

– Ицхак Герцог

Напомним, в декабре 2024 года начались судебные слушания по давним делам против Биньямина Нетаньяху. Израильского премьера обвиняют в мошенничестве и обмане общественного доверия. В ноябре 2025 года Нетаньяху подал официальное прошение о помиловании на фоне продолжающихся судебных разбирательств против него.