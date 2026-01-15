Путин обсудил с Нетаньяху Иран и позвонил Пезешкиану

Телефонный разговор провели президент РФ Путин и премьер Израиля Нетаньяху. Стороны затронули текущую ситуацию в Иране и на Ближнем Востоке, акцентировав внимание на вопросах безопасности.

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны сфокусировали внимание на ситуации в Иране и на Ближнем Востоке, президент РФ заявил о намерении Москвы содействовать региональной стабильности.

"Обсуждены положение дел на Ближнем Востоке и ситуация вокруг Ирана. Владимир Путин изложил принципиальные подходы в пользу активизации политико-дипломатических шагов в интересах обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Подтверждена готовность российской стороны и впредь предпринимать соответствующие посреднические усилия, содействовать продвижению конструктивного диалога с участием всех заинтересованных государств"

– Кремль

Путин и Нетаньяху заявили о намерении поддерживать контакты между странами на различных уровнях.

Отметим, что ранее лидеры созванивались в ноябре. Тогда стороны высказались относительно ситуации в Газе, Сирии и вокруг иранской ядерной проблемы.

Разговор Путина и Пезешкиана

Также сегодня состоялся телефонный разговор Владимира Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Пезешкиан сообщил Путину о шагах по нормализации ситуации в Иране, где с конца декабря продолжались беспорядки.

Как отметили в Кремле, Москва и Тегеран поддерживают усилия по деэскалации вокруг Ирана, а также выступают за дипломатический способ решения международных вопросов. Стороны подтвердили готовность углублять стратегическое партнерство РФ и Ирана, а также обсудили реализацию экономических проектов.

Позиция России по событиям в Иране

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Елена Дунаева в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проанализировала российских подход к январским протестам в Иране и реакцию Москвы на происходящие вокруг Исламской Республики международные события.

"Россия, с одной стороны, прекрасно понимает, что у иранского народа есть много причин для того, чтобы выйти на протестные демонстрации и выражать свое недовольство политикой власти – это, кстати, признает и само правительство Ирана. С другой стороны, Россия подчеркивает, что в эти события не должны вмешиваться внешние игроки, поскольку речь идет о внутренних делах Ирана", - прежде всего сказала она.

Экономическая основа протестов

Востоковед изложила основания для первой волны протестов, имевшей экономическую подоплеку. "Людей в конце декабря заставили выйти на улицы резкое падение курса риала и нерешенность проблемы постоянного повышения цен, особенно на продовольствие – они привели к резкому снижению уровня жизни населения. Практически 50% населения Ирана пострадали от падения уровня доходов, так как денег перестало хватать на такие привычные продукты питания, как курятина и куриные яйца. На это наложились нехватка газа и перебои с электричеством", - отметила Елена Дунаева.

"Выход на протестные акции иранского базара стал результатом того, что государство недостаточно внятно объяснило денежную политику: люди не поняли, зачем настолько понижать курс риала ради импорта в страну дефицитных товаров, лекарств и некоторых видов продовольствия, в ущерб прочим товарам. Заметьте, что очень сильные и долгие протесты были в маленьких городах и селениях, так как их население больше страдает от снижения уровня жизни, доходы там всегда меньше, работы меньше", - сообщила старший научный сотрудник ИВ РАН.

Внешнее вмешательство

Вместе с тем в этом году очевидна и сильная поддержка протестов иностранными государствами. "Россия принимает заявления иранских властей, чтобы силы Моссада напрямую были задействованы для формирования на территории Ирана террористических ячеек, которые вооружались и обучались для провокации погромов. Первые два дня в Иране демонстрации были сравнительно мирные, затем стала нарастать активность террористических групп, пошли убийства полицейских и сил безопасности. Одновременно включилась иранская эмиграция, в основном промонархическая, принц Реза Пехлеви постоянно подпитывал своими посланиями накал борьбы", - напомнила она.

"Вполне возможно, что иранская эмиграция тоже через какие-то каналы нашла возможность усилить террористическую активность во время протестных акций. В связи с этим Россия понимает, что иранское правительство не могло допустить дальнейшего развития протестной кампании, которая могла бы при определенных обстоятельствах – особенно при усилении дальнейшего давления внешних сил – привести не просто к ослаблению, но и к падению государственного строя Исламской Республики", - продолжила Елена Дунаева.

Подход России к Израилю

По оценке эксперта, Москва в контактах с Тель-Авивом в первую очередь стремится не допустить повторения 12-дневной ирано-израильской войны. "Россия пытается убедить Израиль отказаться от военных способов решения ядерной проблемы Ирана. Иран готов идти на переговоры с США, о чем заявляет регулярно, и готов договариваться при условии, что за ним будет закреплено право на использование мирного атома. Иран намерен гарантировать, что не будет разрабатывать ядерное оружие. Поэтому мы пытаемся донести до Израиля, что Россия поддерживаем право Ирана на мирные разработки и не нужно запрещать стране ядерные технологии полностью – в том числе в энергетике и медицине", - пояснила она.

"Россия в целом заинтересована в том, чтобы государственность Исламской Республики выстояла. Мы видим, что иранские власти работают над тем, чтобы оказать населению социальную поддержку. Поэтому разговор Владимира Путина с Биньямином Нетаньяху перед звонком Масуду Пезешкиану, вполне возможно, был нацелен на то, чтобы убедить Израиль снизить уровень вмешательства в стимулирование дальнейших протестов, даже если в стране действительно есть немалое недовольство политикой руководства. Внутренние дела Ирана должны решаться самими иранцами", - заключила Елена Дунаева.