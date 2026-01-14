Израиль ликвидировал высокопоставленного представителя ХАМАС в Газе

Высокопоставленный представитель ХАМАС убит в результате израильского удара по сектору Газа. В ЦАХАЛ данную информацию пока не комментируют.

В центральной части сектора Газа уничтожен высокопоставленный представитель радикальной группировки ХАМАС Мухаммад аль-Хавли. Об этом пишут израильские СМИ.

По их данным, Израиль нанес удары по дому, расположенному в городе Дейр-эль-Балах.

Вмести с представителем ХАМАС погибли его супруга, дочь и еще несколько человек, которые находились в момент атаки в здании.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока не давала официальных комментариев по этому поводу.