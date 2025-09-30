Уиткофф заявил о начале второго этапа плана Трампа по Газе

Спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил о начале действия второй фазы плана по урегулированию ситуации в Газе.

С сегодняшнего дня начинает свое действие второй этап плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа. Такое заявление сделал спецпредставитель главы США Стивен Уиткофф, опубликовав соответствующий пост в соцсети.

"Сегодня от лица президента Трампа мы объявляем о начале второго этапа плана президента из 20 пунктов по прекращению конфликта в секторе Газа, переходя от прекращения огня к демилитаризации, технократическому управлению и восстановлению"

– Стивен Уиткофф

Он отметил, что, согласно второму этапу плана, в Газе необходимо создать переходную администрацию, а также запустить процесс по демилитаризации и восстановлению анклава.

"Невыполнение этих требований повлечет за собой серьезные последствия"

– Стивен Уиткофф

Кроме того, в сообщении было отмечено, что США ожидают от ХАМАС возвращения тела последнего погибшего заложника.