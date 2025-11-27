Россия может построить сталелитейный завод в Карачи

В ходе предстоящего в марте визита в Москву премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа планируется подписать соглашение с Россией о восстановлении старого и строительстве нового сталелитейного завода в Карачи.

Пакистан рассчитывает подписать соглашение с Россией о восстановлении и серьезной модернизации сталелитейного завода в Карачи – это в ходе своего визита в Москву, запланированного на март, обсудит премьер-министр страны Шахбаз Шариф, заявил посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи.

"Правительство Пакистана уже передало техническое и коммерческое предложения российской стороне. И я надеюсь, что соглашение о строительстве завода будет подписано в ходе визита премьер-министра в Москву"

- Файсал Нияз Тирмизи

Стороны уже провели ряд переговоров по этой теме – власти Пакистана планируют восстановить завод, построенный еще во времена СССР, и построить новый на той же территории, поскольку это очень важно для индустриального развития Пакистана, - добавил посол, передает РИА Новости.

По оценке дипломата, строительство завода может занять 2-3 года.

Напомним, пакистанский металлургический завод в Карачи был построен при содействии СССР в 1973 году, однако со временем предприятие устарело и прекратило работу, и в минувшем 2025 году Пакистан и РФ подписали протокол о его восстановлении и модернизации.